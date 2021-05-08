Как не отравиться в общепите. Названы признаки того, что еда опасна

Покупая еду в кафе, ресторанах или других заведениях общепита, не всегда можешь проверить ее качество. По просьбе «360» врач и ресторатор рассказали, на что нужно обращать внимание, если решили поесть блюда, приготовленные другими.

Вид заведения

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что прежде всего стоит оценить внешний вид заведения. Хорошо, если оно будет стационарное — они, как правило, подключены к водопроводу и канализации. Также стоит уделить внимание и сотрудникам заведения.

«Посмотрите на персонал: он должен быть в чистой рабочей форме, волосы убраны под специальные шапочки. Кроме того, в заведении важен приятный запах. Кстати, и состояние туалетов также говорит о многом. Если естьоткрытые кухни, стоит не полениться посмотреть, что там делается», — посоветовала врач.

Вопреки мнению многих, лучше, если меню небольшое, — это признак того, что оборот продуктов происходит достаточно быстро и, скорее всего, вам подадут свежее блюдо, сказала Соломатина. Количество посетителей также может быть отличительным фактором при выборе места.

Основатель ресторанного холдинга Hurma Group Дмитрий Левицкий отметил, что посетителя должно насторожить, если у небольшого заведения обширное меню. Это признак того, что используются замороженные полуфабрикаты, ведь на маленькой кухне большое количество блюд просто невозможно приготовить. Именно поэтому у многих современных ресторанов в ассортименте немного блюд, зато из свежих продуктов.

Посмотреть на еду

Важен и внешний вид блюда, отметила врач. Если оно заветренное, значит, было приготовлено некоторое время назад и, что бы ни рассказывал персонал, брать такую еду не стоит.

Не нужно выбирать блюда с мелко нарезанными ингредиентами, особенно если туда входят отварной картофель или рис, консервированный горошек или кукуруза.

«Любая влага — это отличная среда для развития микробов. Так что стоит выбрать сухое блюдо или по крайней мере без майонеза. Если же вам очень хочется добавить этот соус, то лучше попросить принести отдельный запечатанный пакетик», — посоветовала Соломатина.

Овощи и фрукты желательно брать целыми, а не нарезкой: они могут быть источниками всевозможных микроорганизмов и паразитов, напомнила врач-диетолог. Особенно опасна зелень: в общепите ее часто не слишком хорошо промывают, особенно когда речь идет о мелкой зелени вроде кинзы.

Большое количество соуса и специй к горячим блюдам могут быть маскировкой некачественного продукта. При выборе рыбы лучше всего брать ее целиком запеченную, а не филе, по которому очень трудно понять, не испорчен ли продукт. Поэтому большое количество специй и соуса должно насторожить.

«Так что желательно выбирать цельные продукты, термически обработанные. Кстати, нелишним будет подробно расспросить официанта. Далеко не все умеют мастерски врать, и по его ответам можно будет понять, стоит ли брать то или иное блюда», — сказала врач-диетолог.

Следовать за людьми

Еще одним немаловажным фактором при выборе общепита могут быть люди. Большое количество посетителей, особенно в обеденное время, укажет на хорошую точку с хорошими блюдами. Ведь люди, которые работают рядом, явно уже успели выбрать оптимальное место. А в пути стоит обратить внимание на автолюбителей.

«Например, на трассе отличной рекламой заведения могут стать припаркованные рядом с ним грузовики дальнобойщиков. У людей, которые проводят много часов за рулем, есть сарафанное радио, и они сообщают друг другу о проверенных заведениях общепита. Так что там можно смело питаться», — сказала Елена Соломатина.

Ресторатор Дмитрий Левицкий согласился, что уже по внешнему виду самого заведения и его сотрудников можно оценить, как его руководство относится к контролю качества. Маркером может стать даже урна у входа.

«Если она переполнена, это плохой признак. Если люди так следят за урной при входе, скорее всего, так же следят и за продуктами. Если вы видите неопрятных официантов и неопрятную хостес, то высока вероятность, что на кухне тоже не слишком следят за чистотой», — сказал Левицкий.

Ресторатор напомнил, что большую помощь при выборе заведения могут оказать отзывы и комментарии посетителей на различных сайтах. Ведь нет таких точек общественного питания, которые могли бы как-то изменить неугодные отзывы.