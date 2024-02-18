Здоровье 18 февраля 2024, 04:05 Врач рассказал, от каких болезней спасет правильное питание Врач Ефимова перечислила заболевания, от которых спасет здоровое питание Freepik

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Продукты питания могут не только навредить организму человека, но и укрепить его здоровье. Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала изданию «Аргументы и факты», от каких заболеваний защищает здоровое питание.

По словам специалиста, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рацион можно добавить фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирные молочные продукты, птицу, рыбу, орехи, бобовые и растительные масла.

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Мясо, рыба и молочные продуты помогут восполнить дефицит витамина В12, что позволит снизить риски развития болезни Альцгеймера. Главное при этом исключить из рациона красное мясо, фастфуд, трансжиры и сладкие напитки.

Также диетолог предупредила, что гиперкалорийное питание может привести к появлению избыточной массы тела и ожирению.

Последнее опасно тем, что у человека может снизиться чувствительность к инсулину и будет нарушен обмен веществ. В этих случаях увеличивается риск диабета, сердечных заболеваний и инсульта, резюмировала врач.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что проблемы с кожей и высыпаниями часто можно скорректировать с помощью рациона. Следует добавить в рацион капусте, морковь и больше растительных масел.