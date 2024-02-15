Здоровье 15 февраля 2024, 13:23 Врач Галлямова посоветовала добавить в рацион капусту и зелень, чтобы сделать кожу чище

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Проблемы с кожей и высыпаниями часто можно скорректировать с помощью рациона. Об этом радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, профессор, дерматолог Юлия Галлямова.

Она объяснила, что избыток сладкого, жирного, фастфуда и коровьего молока могут негативно сказаться на коже. Эти продукты провоцируют воспаления и прыщи. Чтобы кожа была чистой и здоровой, стоит добавить в рацион больше растительных масел, в частности, оливкового.

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«Также нужно есть больше продуктов, содержащих витамин С, капусту, морковь, в которой содержится витамин А. Не забывать про витамин D. Главное — это сбалансированное питание», — добавила врач.

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