Врач рассказал об участившейся «постковидной проблеме» у пациентов

Пациенты, которые переболели коронавирусом, все чаще жалуются на неприятное последствие — выпадение волос. Причем, проявиться оно может не сразу, а только через три или четыре месяца после выздоровления. Дерматолог-трихолог Елена Климкина рассказала, что такие обращения к врачам участились.

В беседе с «РИА Новости» медик рассказала о причине проблем с волосами. По ее словам, во время болезни страдает весь организм, и не только от вируса, но и от токсического действия лекарств.

«При этом волосы выпадают не сразу, а спустя 30-60 дней после перенесенного заболевания. Это связано с особенностью цикличности развития волоса, который проходит определенные фазы», — сказала она.

Медик добавила, что эта проблема чаще всего начинается не постепенно, а внезапно. Это вызывает у людей панику. В таком случае лучший выход — незамедлительно обратиться к специалисту.

Елена Климкина добавила, что какой-то универсальной схемы лечения при этом не существует. В каждом отдельном случае нужно выявить проблему при помощи трихоскопии — это поможет понять масштаб. Врач назначит анализы, необходимые конкретному пациенту: анализ крови, забор волос или чешуек кожи. Только проанализировав все данные медики смогут назначить терапию.

Ранее медики выяснили, что коронавирус не настолько сильно влияет на мозг, как считалось ранее. Они провели исследования пациентов, которые показали: SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус.