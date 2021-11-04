Медики рассказали о влиянии коронавируса на клетки мозга

Медики из Германии и Бельгии развеяли слух о том, что коронавирус пагубно влияет на клетки мозга. Они изучили аносмию — потерю обоняния, которая считается одним из основных симптомов COVID-19. Доказательств того, что вирус поражает отвечающие за запах сенсорные нейроны, не нашлось.

В ходе исследования эксперты проанализировали данные 85 пациентов. В расчет они взяли и тех, кто умер через несколько дней после заражения. Об этом говорится в статье, опубликованной журналом Cell.

Ученые выяснили, что вирус в первую очередь бьет по сустентакулярным клеткам в носовой полости.

«Паренхиматозная ткань обонятельной луковицы также оказалась не затронута. Таким образом SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус», — подчеркнули они.

Ранее ученые провели другое исследование о том, как коронавирус влияет на интеллектуальные способности. Выяснилось, что у ряда пациентов действительно наблюдались нарушения. Они проявлялись в долгом подборе нужного слова во время общения, рассеянном внимании и постоянном забывании некоторых вещей. Врачи опасаются, что эти последствия не всегда обратимы.