Минздрав оценил эффективность «Спутника V» через полгода после вакцинации

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективна против уханьского штамма коронавируса на 91%. Через полгода доминирования «дельты» показатель оказался на уровне 70,5%.

Инструкцию по применению препарата изменили в Минздраве на основании результатов третьей фазы клинических исследований. Документ опубликован в Государственном реестре лекарственных средств.

«Иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания», — говорится в нем при упоминании 91% эффективности «Спутника V» против уханьского варианта вируса.

Наблюдения в течение полугода показали, что российская вакцина более чем на 88% продуктивна против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев COVID-19.

По данным Минздрава о вакцинации препаратом в Венгрии, по состоянию на ноябрь 2021 года более чем у 820 тысяч привитых «Спутником V» в стране эффективность вакцины оказалась на уровне 85,7%. Она предупредила смерть в разных возрастных группах от 95,4% до 100% случаев.

В России с 1 февраля автоматизировали на федеральном уровне контроль за медотводами.