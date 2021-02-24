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    24 февраля 2021, 15:22

    Стоматолог дал советы по выбору зубной щетки

    Дарья Морозова

    Стоматолог Мария Балакирева дала рекомендации, какую зубную щетку лучше выбирать. Об этом сообщило ИА Nation News.

    В первую очередь она посоветовала проконсультировать с врачом, который подберет подходящую зубную щетку, исходя из состояния зубов пациента.

    «Некоторым пациентам рекомендуется использовать более жесткую щетку, потому что плохо очищается налет, некоторым — наоборот, мягкую, потому что кровоточат десна», — пояснила врач.

    Также Балакирева отметила, что лучше всего пользоваться электрической зубной щеткой и ирригатором.