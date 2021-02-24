Стоматолог дал советы по выбору зубной щетки

Стоматолог Мария Балакирева дала рекомендации, какую зубную щетку лучше выбирать. Об этом сообщило ИА Nation News.

В первую очередь она посоветовала проконсультировать с врачом, который подберет подходящую зубную щетку, исходя из состояния зубов пациента.

«Некоторым пациентам рекомендуется использовать более жесткую щетку, потому что плохо очищается налет, некоторым — наоборот, мягкую, потому что кровоточат десна», — пояснила врач.

Также Балакирева отметила, что лучше всего пользоваться электрической зубной щеткой и ирригатором.