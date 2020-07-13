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    13 июля 2020, 15:20

    Врачи назвали необычные осложнения у переболевших коронавирусом

    Полина Петрова

    Врачи рассказали, какие осложнения, не связанные с заболеваниями дыхательной системы, могут возникнуть у переболевших коронавирусом людей, сообщил сайт Life.
    Врачи назвали необычные осложнения у переболевших коронавирусом

    Специалисты отмечают, что вирус может поразить мозг, вызвав посттравматический синдром. У человека повышается нервозность, снижается социальная активность и появляется бессонница. Также у переболевших СОVID-19 возникает аносмия, которая характеризуется потерей обоняния и нарушением вкусовых ощущений.

    Еще вследствие перенесенного заболевания может сократиться уровень лимфоцитов в крови, ухудшиться работа почек, появиться сердечная недостаточность. Также вирус вызывает у некоторых людей воспаление слизистой кишечника, а у мужчин — бесплодие.

    Осложнения могут возникнуть не сразу, порой симптомы проявляются через полгода после выздоровления. Склонность к ним есть не у каждого человека, и как правило эти недуги носят нехронический характер.