Врачи назвали необычные осложнения у переболевших коронавирусом

Специалисты отмечают, что вирус может поразить мозг, вызвав посттравматический синдром. У человека повышается нервозность, снижается социальная активность и появляется бессонница. Также у переболевших СОVID-19 возникает аносмия, которая характеризуется потерей обоняния и нарушением вкусовых ощущений.

Еще вследствие перенесенного заболевания может сократиться уровень лимфоцитов в крови, ухудшиться работа почек, появиться сердечная недостаточность. Также вирус вызывает у некоторых людей воспаление слизистой кишечника, а у мужчин — бесплодие.

Осложнения могут возникнуть не сразу, порой симптомы проявляются через полгода после выздоровления. Склонность к ним есть не у каждого человека, и как правило эти недуги носят нехронический характер.