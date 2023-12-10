Здоровье 10 декабря 2023, 21:22 Врач рассказал о связи стресса, менопаузы и рака легких Врач Базаров: менопауза и стресс могут стать причинами рака легких Freepik

Читать 360tv в

Рак легких в последние годы стал наиболее распространенным онкологическим заболеванием у мужчин и женщин. Хирург, заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Дмитрий Базаров рассказал «Газете.Ru», что может стимулировать развитие опухолей.

По словам врача, рак легких в последние годы заметно «помолодел». Если раньше средний возрастов пациентов был более 60 лет, то сейчас — 45-50 лет. С одной стороны, это связано с улучшением диагностики: болезнь начали выявлять на более ранних стадиях.

Реклама

«Во-вторых, повысился уровень общего глобального стресса. Онкологи выделяют массу причин развития рака, но я склоняюсь именно к теории стресса», — заявил Базаров.

Он добавил, что онкологические заболевания у женщин могут быть связаны с началом менопаузы: в этот период ослабляется защитное действие женских половых гормонов.

Ранее биолог-генетик Ирина Мальцева рассказала, что некоторые продукты помогают в лечении и профилактике онкологических заболеваний. Например, предотвратить риск развития рака молочной железы помогут зеленый чай, морковь, сельдерей, укроп, черный виноград, апельсин и брокколи.