Здоровье 09 декабря 2023, 02:16 Биолог перечислил продукты, помогающие в лечении рака молочной железы Биолог Мальцева назвала продукты, препятствующие развитию рака РИА «Новости»

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Биолог-генетик, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева рассказала, что некоторые продукты питания могут помочь в профилактике и лечении онкологических заболеваний. Специалист перечислила те, что помогают при раке молочной железы, в интервью радио Sputnik.

«Это зеленый чай, морковь, сельдерей, укроп, черный виноград, апельсин и брокколи. За счет содержания особых фитонутриентов эти продукты могут препятствовать образованию или развитию опухолей», — заявила врач.

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По ее словам, рак молочной железы лучше всего корректируется с помощью питания, причем эффективность борьбы с этим заболеванием повышается до 70%.

Мальцева также упомянула глиому. Эта злокачественная опухоль поражает мозг человека. Здесь в качестве профилактики поможет правильное соотношение жирных кислот в пище.

Врач отметила и роль грибов в рационе, относящихся к лекарственным видам. Это шиитаке, майтаке, трамета и кордицепс, которые содержат бета-глюканы, способные разрушать опухолевые клетки. С их помощью можно остановить «различные виды рака на стадии метастазирования», пояснила Мальцева.

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