Врач рассказал о связи бюстгалтера и красоты бюста

Бюстгалтер давно стал повседневным аксессуаром любой женщины, но пандемия позволила многим из них работать из дома и не надевать его. Всем известно, как они неудобны и какое облегчение избавиться от кружевной «сбруи», вернувшись домой. Многих женщин вновь заинтересовал ответ на вопрос, поддерживает ли бюстгалтер грудь настолько качественно, что не позволяет ей с возрастом обвисать?

Доктор Дебора Ли сообщила изданию Еxpress, что многочисленные исследования ученых подтверждают, бюстгалтер носить нужно.

«Основная цель бюстгальтера — поддерживать грудь, которая в силу естественной силы тяжести стремится вниз. Это потенциально может привести к повреждению гладких мышц, эластичных тканей и связок, прикрепляющих бюст к грудной клетке», — сообщил врач. Ткани с возрастом имеют тенденцию растягиваться, а это значит, что бюстгалтер придется носить и в старости.

Особенно они полезны при тренировках и занятиях спортом. Дебора Ли подчеркнула, что особенно важно правильно выбрать размер и форму бюстгалтера. Однако женщины, по ее словам, почти не умеют этого делать. По ее данным, примерно 80% дам носит бюстгалтер не своего размера. У 70% он был слишком маленьким, у 10% — слишком большим. Чем больше грудь, тем больше вероятность промахнуться с размером.

Но есть и хорошие новости — нет никаких доказательств того, что бюстгалтеры увеличивают риск рака груди. Доктор Ли сослалась на исследование, проведенное в 2014 году.

«Исследователи пришли к выводу, что ни один из аспектов ношения бюстгальтера, таких как размер чашки, среднее количество часов ношения бюстгальтера в день, ношение бюстгальтера на косточках или возраст первого использования бюстгальтера, не были связаны с повышенным риском рака молочной железы», — рассказал она.

Врач уточнила, что бюстгалтер можно не снимать и на ночь. Особенно, женщинам с большой грудью, которым она попросту мешает.

С другой стороны, если не менее авторитетное мнение, что бюстгалтеры не особенно и нужны.

Более того, она привела результаты исследования 15-летней давности, проведенного французами. В нем участвовали 33 женщины, и у них после отказа от бюстгалтера был отмечен подъем бюста на семь миллиметров от предыдущего положения сосков.

В общем, носить или не носить бюстгалтер, женщине придется решать самой. Но, по словам доктора Ли, очень важно выбрать правильный размер и форму чашечек.

«Подбор бюстгальтера — это навык, который развивается с практикой. Размер чашки соответствует вашей форме груди, но у большинства женщин одна грудь больше другой. Хорошая посадка бюстгальтера должна обеспечивать плотное прилегание передней части бюстгалтера к грудной клетке. В противном случае, грудь сжимается. Это означает, что чашечка вам мала», — объяснила эксперт.

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