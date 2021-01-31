Малышева показала, как проводить самообследование груди. Видео

В России успешно лечат рак молочной железы, но очень важно выявить его на ранней стадии. Каждая женщина должна делать УЗИ молочных желез и хотя бы раз в месяц проводить самодиагностику.

Как правильно проводить самообследование рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и главный маммолог России, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова.

«Надо поднять одну руку, а вторую положить на грудь. Ощупывать ее по часовой стрелке. Затем опустить одну руку, а второй — под мышкой прощупать лимфоузлы. Напоследок надо нажать на сосок, чтобы проверить, нет ли выделений. Сосок должен быть выпуклым», — разъяснила Малышева.

Хирург-онколог Владимир Карасев сообщил, что рак молочных желез бывает у мужчин. Причем у них он протекает в тяжелее и развивается быстрее, чем у женщин.