05 февраля 2024, 02:23
Врач рассказал о простом упражнении, снижающем риск Альцгеймера
Эндокринолог Павлова: дыхательные упражнения защитят от болезни Альцгеймера
Медленное дыхание положительно влияет на состояние мозга. Если такие занятия проводить регулярно, то можно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала в Telegram-канале.
«Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции», — написала она.
Реклама
Павлова пояснила, что благодаря дыхательным упражнениям уровень бета-амилоидных пептидов уменьшатся, также происходит замедление формирования амилоидных бляшек, с которыми связывают появление болезни Альцгеймера.
Ученые Калифорнийского университета обнаружили этот простой способ профилактики во время исследования. Его результаты можно изучить в журнале Nature. Более 100 участников эксперимента на протяжении четырех недель выполняли упражнение «медленное дыхание». К концу срока в их крови стало значительно меньше уровней бета-амилоидных пептидов.
Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что наличие сахарного диабета второго типа и длительный прием статинов может повлиять на развитие болезни Альцгеймера.
Болезни
Врачи
Ученые
Реклама
Реклама