Здоровье 11 января 2024, 19:06 Врач Королева: сахарный диабет 2-го типа может привести к развитию болезни Альцгеймера

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Наличие сахарного диабета второго типа и длительный прием статинов может приводить к развитию болезни Альцгеймера, при котором ухудшаются когнитивные функции. Об этом сообщила врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, плохое питание может спровоцировать нарушение мозгового кровообращения с последующей утратой когнитивного здоровья. Наличие абдоминального ожирения грозит снижением памяти, что в итоге может привести к деменции.

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Для профилактики болезни врач посоветовала добавить в рацион рыбу, грецкие орехи, шпинат и болгарский перец.