Роспотребнадзор признал все мутации коронавируса в России нейтральными

Все мутации коронавируса в России носят нейтральный характер. В стране нет разновидности SARS-CoV-2, принципиально отличающейся по набору мутаций.

Об этом заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщил «Интерфакс».

«Мутации среди циркулирующих коронавирусов в нашей стране, бесспорно, происходят. Это эволюционное свойство вирусов, но они пока не столь значимы, и, учитывая масштабы страны и расстояния, они пока не закрепляются и не доминируют, пока на них не стоит обращать внимания и тем паче менять состав вакцин», — заметил он.

За процессом распространения новой разновидности следят «достаточно тщательно». В частности, Роспотребнадзор организовал 112 точек, где наблюдают за циркуляцией новых штаммов.

При этом отечественные вакцины полностью защищают от мутаций, которые распространены сейчас. Поэтому опасаться «британского» штамма не стоит. Горелов добавил, что ограничительные меры работают в позитивную сторону.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новые штаммы коронавируса распространяются по всему миру. «Британский» штамм был обнаружен в 101 стране, «южноафриканский» — в 51, а «бразильский» — в 29. «Британский» штамм отличается более быстрым распространением, он чаще других приводит к летальным исходам.