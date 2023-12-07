Здоровье 07 декабря 2023, 04:50 Врач рассказал, можно ли мыть фрукты и овощи жидким мылом Гастроэнтеролог Лопатина: овощи и фрукты нельзя мыть с мылом Freepik

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Свежие овощи и фрукты — обязательная часть здорового питания. Но они могут и навредить, например, если не правильно мыть их перед едой. Об этом гастроэнтеролог Мария Лопатина рассказала Пятому каналу.

Грязные фрукты и овощи могут быть переносчиками различных инфекций — от кишечных до коронавируса. Поэтому перед едой их нужно хорошо мыть, и ни в коем случае не пробовать грязные продукты на рынках, объяснила врач.

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Мягкие ягоды и фрукты медик предложила сначала замочить, а потом промыть под проточной водой. У жестких фруктов после мыться стоит счистить кожуру.

Но ни в коем случае нельзя мыть пищевые продукты мылом или моющими средствами. Даже если они называются «детскими» или «экологичными». Особенно опасны антибактериальные средства — они могут вызвать нарушение микрофлоры кишечника.

«После этого в организме человека развивается синдром раздраженной кишки, который очень сложно убрать», — рассказала врач.

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