06 декабря 2023, 16:55
Гастроэнтеролог Терехова: красная икра в большом количестве противопоказана гипертоникам
Людям с артериальной гипертонией и почечной недостаточностью следует ограничивать употребление красной икры. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог в беседе с Life.
По словам специалиста, в продукте содержится большое количество соли. Также икра обладает свойством накапливать тяжелые металлы, ее чрезмерное употребление негативно сказывается на здоровье печени, почек, нервной системы и зрения.
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Кроме того, с осторожностью красную икру стоит есть аллергикам. Врач посоветовала россиянам внимательно отнестись к выбору новогоднего деликатеса.
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