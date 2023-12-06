Здоровье 06 декабря 2023, 16:55 Гастроэнтеролог Терехова: красная икра в большом количестве противопоказана гипертоникам

Читать 360tv в

Людям с артериальной гипертонией и почечной недостаточностью следует ограничивать употребление красной икры. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог в беседе с Life.

По словам специалиста, в продукте содержится большое количество соли. Также икра обладает свойством накапливать тяжелые металлы, ее чрезмерное употребление негативно сказывается на здоровье печени, почек, нервной системы и зрения.

Реклама

Кроме того, с осторожностью красную икру стоит есть аллергикам. Врач посоветовала россиянам внимательно отнестись к выбору новогоднего деликатеса.