Здоровье 04 августа 2023, 04:09 Врач рассказал, можно ли есть арбузы с косточками Врач Тяжельников: арбузные косточки не вредны, но могут усугубить проблемы с кишечником Unsplash

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Есть арбузы вместе с косточками нельзя тем, у кого есть проблемы с кишечником. Сами по себе они не вредны, но могут вызвать у таких людей неприятные симптомы. Об этом в разговоре с РИА «Новости» предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного депздрава Андрей Тяжельников.

«Сами по себе арбузные косточки не вредны, и неопасно, если их случайно проглотили, но специально много косточек вместе с мякотью арбуза есть не стоит», — отметил врач.

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Он пояснил, что при синдроме раздраженного кишечника или других проблемах с желудочно-кишечным трактом косточки могут привести к неприятным последствиям.

Также Тяжельников рекомендовал не съедать мякоть арбуза до самой кожуры. Все вредные для организма нитраты, если они есть, всегда находятся ближе к корке арбуза.

Как рассказала специалист центра оценки качества зерна Виктория Костина, разрезанный арбуз можно хранить в холодильнике не более пяти суток.