Интересное 03 августа 2023, 12:08 Технолог Костина: разрезанный арбуз можно хранить в холодильнике не более 5 суток

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Арбуз в разрезанном виде должен храниться исключительно в холодильнике и не более пяти суток. Об этом рассказала специалист центра оценки качества зерна Виктория Костина в беседе с News.ru.

По словам технолога, в мякоти бахчевых не должно быть больших пустот. Определить спелость арбуза при покупке можно классическим способом, постучав по нему.

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Костина также посоветовала покупать его только в сезон, который начинается в конце августа и длится до сентября.