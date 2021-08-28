Врач рассказал, кому может быть крайне опасно худеть

Похудение может нанести серьезный вред здоровью тех людей, кто страдает от анорексии или расстройства пищевого поведения. О том, какие диеты могут быть особенно опасными, агентству «Прайм» рассказала нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова.

Медик отметила, что при планах о похудении важно учесть и оценить свой вес. Если и так он находится на нижней границе нормы, то диета может быть очень опасна для организма.

Но и людям с более крупной массой тела вредно худеть, если их диета не сбалансирована. Плохо отдавать предпочтение только одному виду продуктов. Например, сидеть только на грече, кефире или фруктах. Все это может нанести здоровью существенный вред.

«Несбалансированной система питания может стать при выборе экстремально низкой калорийности. Это может привести к снижению скорости обменных процессов», — сказала Волченкова.

Рекомендовано снижение веса тем, кто действительно страдает ожирением. Иначе у таких людей может быть повышен риск возникновения онкологических заболеваний. Возможны и другие нарушения — например, патология суставов или гипертония. К сожалению, ожирение автоматически повышает угрозу многих болезней, которые связаны с высокой смертностью.

Медики одобрили диету певицы Надежды Бабкиной, которой удалось скинуть 22 килограмма. Артистка рассказала, что отдала предпочтение интервальному голоданию. Врачи считают, что это действительно полезно, но только ограниченное время и в разумных пределах.