Надежда Бабкина похудела на 22 кг без диет. Как?

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала, что за три месяца сбросила 22 килограмма. При этом она ест что хочет, но не всегда.

Надежда Бабкина приняла участие в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Она назвала диеты бесполезными.

По словам певицы, сейчас она играет в спектакле с Нонной Гришаевой, и та ей дала очень полезный совет.

«Она видит, что я себя во всем ограничиваю, и говорит мне: „8 и 16, больше не работает ничего“», — рассказала Бабкина.

Артистка рассказала, что в течение восьми часов можно есть что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не есть совсем. Бабкина призналась, что живет в таком режиме три месяца и сбросила 22 килограмма. По ее словам, в течение 16 часов без еды она может пить воду и чай, но без сладкого.

То, о чем рассказала Бабкина, называется интервальное голодание. Этот тип питания сейчас пользуется большой популярностью у знаменитостей.

Надежде Бабкиной 69 лет. У знаменитой артистки есть сын и трое внуков. С первым супругом она развелась еще в 1990-е. Уже больше 15 лет она встречается с Евгением Гором, который моложе ее на 30 лет.