Врач рассказал, какой продукт больше всего вреден для почек

Чрезмерное употребление поваренной соли вредно даже для здорового организма. Оно может привести к проблемам с почками. Из-за отсутствия болезненных симптомов зачастую человек оказывается в больнице уже не серьезной стадии заболевания.

Врач-нефролог Людмила Артюхина заметила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что соли в рационе россиян сейчас довольно много. Всему виной — популярность фастфуда, полуфабрикатов и других щедро посоленных продуктов.

«Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. <…> Плюс еще у людей высокий порог солевой восприимчивости», — подчеркнула специалист.

Иногда человек даже не подозревает, что у него проблемы с почками. Он может чувствовать слабость, утомляемость, замечать умеренные отеки при ходьбе, жаловаться на артериальную гипертензию. При этом болезненные симптомы попросту отсутствуют, и в больницу пациент попадает, когда болезнь развилась до серьезной стадии.

«Проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией», — пояснила Артюхина. Она посоветовала пройти обследование, если с артериальным давлением есть проблемы.