Россиян призвали снизить потребление соли в 2 раза

Норма соли в сутки, рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Минздравом, — пять граммов. Однако в среднем россияне потребляют 12 граммов соли на человека в день.

Один из главных ее источников — хлеб. Съедая 300 граммов мучных изделий, человек получает те самые пять граммов, то есть свой ежедневный максимум. Поэтому дальнейшее потребление этого пищевого продукта уже несет вред для организма.

Производителям не так то просто снизить содержание соли в хлебобулочных изделиях. Она выполняет там двойную функцию: придает хлебу вкус, а также повышает эластичность клейковины и обеспечивает внешнее качество выпечки.

Кроме того, большое количество соли содержится в колбасах и домашних заготовках — квашеной капусте и соленых огурцах. Поэтому их тоже следует накладывать в тарелку в ограниченном количестве.

Чрезмерное потребление соли, сахара, насыщенных жиров и трансизомеров может привести к ожирению, диабету, развитию сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и остеопороза.

Сократить потребление соли несложно, считают в ВОЗ. Россиянам советуют меньше добавлять ее при приготовлении пищи, убрать со стола солонки, реже есть соленые закуски и соусы. А еще стоит читать этикетки на продуктах перед покупкой.

Ограничивая себя во вредных продуктах, важно помнить о достаточном потреблении полезной организму пищи. Овощей и фруктов нужно есть не менее 400 грамм в день. Качественный белок содержится в говядине, свинине, баранине, в мясе птицы, молоке и яйцах, а также в бобовых, орехах.