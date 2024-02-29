Здоровье 29 февраля 2024, 14:16 Врач рассказал, какие привычки могут вызвать рак Врач Басанов: сидячий образ жизни может увеличить риск развития рака кишечника Freepik

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Некоторые вредные привычки способны существенно повысить риск развития онкологических заболеваний. Например, под угрозой находятся люди, которые ведут сидячий образ жизни, рассказал «Известиям» врач-онколог Руслан Басанов.

По его словам, онкологические заболевания часто обусловлены генетической предрасположенностью, но и вредные привычки могут спровоцировать рак. Среди них специалист перечислил курение и употребление крепких напитков. Никотин и канцерогены в связке с алкоголем могут способствовать развитию рака легких, рта, горла, пищевода, печени, мочевого пузыря молочных желез и других органов.

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Басанов подчеркнул, что кране важно есть фрукты и овощи, так как в них содержатся витамины и антиоксиданты, способствующих защите от онкологических заболеваний.

«Рацион, богатый жирной, обжаренной пищей, обильным потреблением красного мяса и недостаточным употреблением фруктов, овощей и злаков может повысить риск рака пищевода, прямой кишки, желудка и других органов», — уточнил врач.

Среди других факторов, способствующих развитию рака, Басанов перечислил избыточный вес и ожирение, сидячий образ жизни и недостаток физической активности, а также чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей от солнца или солярия.

«Вредные привычки вроде недостатка сна, хронического стресса, неправильной защиты от вредных воздействий окружающей среды также способны повысить риск онкологических заболеваний», — добавил специалист.

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