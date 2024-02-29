29 февраля 2024, 14:16
Врач рассказал, какие привычки могут вызвать рак
Врач Басанов: сидячий образ жизни может увеличить риск развития рака кишечника
Некоторые вредные привычки способны существенно повысить риск развития онкологических заболеваний. Например, под угрозой находятся люди, которые ведут сидячий образ жизни, рассказал «Известиям» врач-онколог Руслан Басанов.
По его словам, онкологические заболевания часто обусловлены генетической предрасположенностью, но и вредные привычки могут спровоцировать рак. Среди них специалист перечислил курение и употребление крепких напитков. Никотин и канцерогены в связке с алкоголем могут способствовать развитию рака легких, рта, горла, пищевода, печени, мочевого пузыря молочных желез и других органов.
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Басанов подчеркнул, что кране важно есть фрукты и овощи, так как в них содержатся витамины и антиоксиданты, способствующих защите от онкологических заболеваний.
«Рацион, богатый жирной, обжаренной пищей, обильным потреблением красного мяса и недостаточным употреблением фруктов, овощей и злаков может повысить риск рака пищевода, прямой кишки, желудка и других органов», — уточнил врач.
Среди других факторов, способствующих развитию рака, Басанов перечислил избыточный вес и ожирение, сидячий образ жизни и недостаток физической активности, а также чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей от солнца или солярия.
«Вредные привычки вроде недостатка сна, хронического стресса, неправильной защиты от вредных воздействий окружающей среды также способны повысить риск онкологических заболеваний», — добавил специалист.
Ранее ростовские онкологи назвали первые симптомы рака кожи и легких.
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