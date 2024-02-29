Здоровье 29 февраля 2024, 12:04 Онкологи назвали первые симптомы рака «КП»: ростовские онкологи назвали первые симптомы рака кожи и легких Freepik

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Ростовские онкологи назвали первые симптомы рака кожи, легкого, молочной и предстательной желез и факторы риска его развития. Об этом сообщило издание «КП-Ростов-на-Дону».

Врачи рассказали, что рак кожи является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в России. Риски развития меланомы повышаются под влиянием чрезмерного ультрафиолета, химических и радиационных воздействий, а также из-за перегрева кожи. К появлению рака может привести плохая наследственность и хронические кожные воспаления. В числе ранних признаков рака кожи — безболезненные наросты и розоватые шелушащиеся участки, а также появление на лице сосудистой сеточки. Если образование изменило свой цвет или форму, нужно срочно обратиться к специалисту.

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Около 90% пациентов с раком легких — это курильщики. Важный способ профилактики — отказ от курения. В зоне риска находятся те, кто работает на вредном производстве, особенно с цементной и асбестовой пылью. Важно уделять повышенное внимание своему здоровью при частых вирусных инфекциях, наличии хронических заболеваний и случаях рака легких среди ближайших родственников. Основные симптомы — приступы кашля, в том числе с кровью, а также одышка, боли в груди и хрипота. На начальных стадиях лечение часто включает в себя малоинвазивные эндоскопические операции.

Для женщин особенно опасен рак груди. Им рекомендуется самостоятельно обследовать молочные железы ежемесячно и ежегодно консультироваться со специалистом. Необходимы ультразвуковые и, после 40 лет, маммографические исследования молочных желез. При обнаружении изменений следует немедленно обратиться за специализированной помощью.

Каждый седьмой мужчина сталкивается с раком простаты, особенно после 50 лет, хотя заболевание возможно и у молодых. Риски удваиваются при наличии болезни у родственников. Рекомендуется регулярный осмотр у уролога, включая ультразвук и анализы на антигены простаты, при необходимости — КТ и МРТ. Симптомы рака простаты включают частые позывы к мочеиспусканию, наличие крови в моче или сперме, боли и дискомфорт. На ранних стадиях успешное лечение возможно в 95% случаев. Продолжительное и неэффективное лечение язвы желудка, воспаления мочевого пузыря или пневмонии может свидетельствовать об онкологии.

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