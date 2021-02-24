Врач рассказал, как улучшить зрение без операции

Улучшить зрение без хирургического вмешательства поможет несложная гимнастика. Упражнения нужно делать всего несколько минут в день.

Как сообщило испанское издание ABC со ссылкой на врача-офтальмолога Руи Хирамацу.

Он отметил. что глаза, как мышцы и ум, нуждаются в постоянной тренировке. Одним из методов улучшения зрения врач предложил упражняться с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. Тренировка отнимает всего три минуты в день, а первые улучшения можно заметить уже через две недели, а через 28 дней зрение станет намного острее.

Вторым методом офтальмолог назвал термотерапию. Смоченное в воде полотенце следует нагреть в микроволновке в течение 30-40 секунд. Теплую ткань положить на закрытые веки и подождать, пока полотенце не остынет.

Для остроты зрения необходимо в пищу употреблять шпинат, отметил Руи Хирамацу. Растение способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.