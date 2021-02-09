Офтальмолог назвал необычные симптомы отслоения сетчатки

Офтальмолог Андрей Демчинский перечислил необычные симптомы отслоения сетчатки глаза. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Например, в разных частях глаза могут быть заметны вспышки, рассказал врач. Это происходит тогда, когда сетчатка растягивается, но при этом многие не обращают на это внимания, уточнил он.

Также может начать ухудшаться зрение и ощущаться дискомфорт в верхней части глаза.

«Из-за нижней отслойки жидкость начинает медленно вытекать. И появляется в глазу не чернота, а непонятная белена», — добавил Демчинский.

Он посоветовал обращать внимание на такие признаки и идти ко врачу, чтобы вовремя начать лечение.