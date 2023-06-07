Здоровье 07 июня 2023, 05:18 Врач рассказал, как улучшить самочувствие при изменении погоды Доктор Мясников дал советы чувствительным к перемене погоды людям Unsplash

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как улучшить свое самочувствие при ухудшении погоды. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рекомендовал таким людям заниматься физической активностью.

Мясников заявил, что для врача абсолютно непрофессионально списать имеющиеся жалобы пациента на метеозависимость. По его словам, метеозависимости вообще не существует. Он объяснил ухудшение самочувствия у некоторых людей при смене погоды рефлексом и предложил выработать новый.

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«Попробуйте выработать другой рефлекс. У вас четкий рефлекс: плохая погода — слабость, хочу спать. Значит, как дождь — [делайте] 50 берпи. Старайтесь делать то, что вам не хочется», — сказал Мясников.

Берпи — это круговая тренировка. Она включает в себя приседания, отжимания и прыжки. Все упражнения делаются последовательно.

Также улучшить состояние в случае плохой погоды, по словам Мясникова, помогут контрастные процедуры и качественный сон.

Ранее Мясников предупредил, что для того, чтобы исключить все риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы после отказа от курения, потребуется от двух до трех лет. Никотиновую зависимость, по его словам, следует рассматривать как хроническую болезнь.