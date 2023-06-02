Здоровье 02 июня 2023, 17:29 Врач Мясников: отказавшись от курения, человек еще 2-3 года будет находиться в зоне риска развития болезней сердца

Читать 360tv в

Для того, чтобы исключить все риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы после отказа от курения, потребуется от двух до трех лет. Об этом рассказал врач Александр Мясников в своем Telegram-канале, сообщило Utro.ru.

По словам специалиста, никотиновую зависимость следует рассматривать как хроническую болезнь. К факторам, которые могут спровоцировать человека вновь закурить, врач отнес плотную еду, алкоголь и стрессовые ситуации.

Реклама

Мясников подчеркнул, что первое время после отказа от вредной привычки очень важно не поддаваться искушению.