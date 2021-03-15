Врач рассказал, как правильно спать на выходных

Многие люди на выходных пренебрегают графиком сна, который сложился в будние дни. Это очень вредно, так как нарушает циркадные ритмы. Так называются циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Об этом телеканалу «Звезда» рассказала кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. По ее мнению, ложиться спать и просыпаться надо всегда в одно и то же время. Она разъяснила, что ночью вырабатываются гормоны, которые помогают организму бороться с накопленным за день стрессом.

«Они вырабатываются не в 03.00 — 04.00 часа ночи, а в 23.00. Очень важно ложиться в 22.30. В идеале для того, чтобы хорошо себя чувствовать, человек в 23.00 должен уже спать, находиться в глубокой фазе сна», — рассказала Добрецова.

Она заявила, что даже в выходной надо просыпаться в одно и то же время. Открывая глаза, человек дает сигнал головному мозгу, что ты проснулся. Если спать до обеда, никакого эффекта не будет.

Терапевт также посоветовала спать днем не более 20-30 минут в период с 14:00 до 15:00.

Ирина Добрецова подчеркнула, что во время сна важно укрываться одеялом, так как оно успокаивает нервную систему.

Эксперты сообщили, что человеку надо спать не меньше пяти часов. При этом лучше отказаться от алкоголя, который помогает заснуть, но портит качество сна.