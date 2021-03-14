Россиянам рассказали, как повысить качество сна

Сон — важная часть человеческой жизни. Поэтому к ней нужно подходить ответственно. Существует несколько правил, которые помогут высыпаться. Об этом рассказал журнал Sleep Health.

«Если человек спит менее пяти часов в сутки, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении», — сообщили авторы статьи.

По словам ученых, недосып может привести к развитию психических заболеваний. Однако привычка «досыпать» тоже не лучшим образом сказывается на организме, так как она приносит чувство разбитости.

Также выяснилось, что алкоголь помогает быстро заснуть. Тем не менее из-за него может заметно ухудшиться качество сна. Как правило, это связано с мочегонным эффектом. Перед сном лучше пить теплое молоко или травяной чай. Еще один шаг на пути к качественном сну — это отказ от просмотра телевизора непосредственно перед тем, как лечь спать. Все дело в том, что от него исходит синее излучение, которое нарушает выработку мелатонина.

Американские ученые ранее рассказали, что человек должен выключать свой смартфон в 21:00, чтобы продуктивнее провести следующий день.