Здоровье 28 февраля 2024, 06:00 Врач рассказал, как правильно проводить разгрузочные дни Врач Онуфрийчук посоветовала проводить разгрузочные дни не чаще 1-3 раз в неделю Freepik

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Разгрузочные дни следует подбирать в индивидуальном порядке, с учетом имеющихся у человека заболеваний, чтобы они принесли пользу, а не навредили. Об этом в беседе с Life рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (Университет Росбиотех) Юлия Онуфрийчук.

«Польза разгрузочных дней увеличивается при правильном подборе их варианта с учетом имеющихся заболеваний. Это, например, углеводные (сахарные, картофельные), белковые (мясные, молочные), жировые (сметанные) дни или с преимущественным потреблением жидкости (чайные, соковые дни)», — заявила она.

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При этом специалист отметила, что для практически здоровых людей никаких ограничений нет.

По словам Онофрийчук, разгрузочные дни полезно проводить в один из своих выходных. При этом их назначают на один или два дня, причем не чаще одного — трех раз в неделю, так как такие диеты неполноценны по энергоценности и химическому составу. Она также не рекомендовала проводить их подряд.

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