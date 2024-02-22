Здоровье 22 февраля 2024, 18:07 Ученые из Университета Флиндерса: растительная диета снижает риск развития апноэ во сне

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Ученые из Университета Флиндерса провели исследование и выяснили, что растительная диета с употребление овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов способна снизить риск развития обструктивного апноэ во сне. Об этом сообщил сайт medicalxpress.com.

Специалисты установили, что люди, которые регулярно питаются растительной пищей, на 19% реже страдают от этого недуга. Такая еда уменьшает воспаление в организме, что считается ключевым фактором риска развития болезни.

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Как сообщило Utro.ru,участие в исследовании приняли 14 тысяч человек.