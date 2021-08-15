Врач рассказал, как правильно плавать в бассейне для похудения

Плавание действительно помогает сжигать много калорий, но похудеть в бассейне получается не у всех. Каким упражнениям нужно уделить внимание для снижения веса, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по физической подготовке, сооснователь компании Sport in Travel, основатель спортивной команды пловцов и триатлетов Alpha Tri Team Антон Лосев.

По его словам, преимущество у тех пловцов, кто может держаться на воде около получаса. Это лучший способ похудеть в бассейне или водоеме.

«В среднем во время плавания у нас тратится 400-600 килокалорий в час, но многое зависит от интенсивности плавания. Физически самый тяжелый стиль — баттерфляй, его еще называют дельфин, на него у вас будет больше расход энергии», —уточнил специалист.

Очень распространены два других стиля плавания — кроль и брасс. По части затрат энергии они почти не различаются, но брасс несколько сложнее в техническом исполнении.

Специалист отметил, что для действительно заметного эффекта не нужно делать между занятиями длительных перерывов. Лучше плавать 20-40 минут по три раза в неделю. Если свободен только один день, результата тоже можно достигнуть, но он обязательно будет меньше.

Лучше всего для похудения плавать в бассейне. Природные водоемы имеют свои особенности, в частности море. Именно при морских волнах плавать неприятнее, кроме того, в плохую погоду это может быть просто опасно. К тому же, на соленой воде просто легче держаться, а значит, будет меньше нагрузки на мышцы.

Врач отметил, что одного плавания недостаточно — необходимо придерживаться грамотного питания. Оно определяет две трети успеха на пути к красивой фигуре.