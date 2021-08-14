Врач развеял мифы о вредных свойствах некоторых продуктов

Если рацион сбалансирован и человек не употребляет больше калорий, чем нужно, то ему вполне допустимо позволять себе кофе, мороженое, сало и другие продукты. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Елена Маслова.

Медик отметила, что у многих продуктов, которых приято считать вредными, есть и полезные свойства. Например, кофе — отличный антиоксидант. Сливочное масло и сало содержат много витаминов, и если их потребление ограничено, они принесут только пользу.

Врач-эндокринолог МЕДСИ Анна Кривошеева добавила, что полезные элементы содержит даже мороженое. В нем есть необходимые человеку кальций и фосфор.

По мнению медиков, не стоит отказываться от макарон, но нужно выбирать продукт из твердых сортов муки. В них много медленно усваиваемых углеводов, которые не навредят фигуре и здоровью. Но при этом врачи напоминают, что нужно думать, насколько питание сбалансировано, и не впадать в крайности при употреблении пищи.

Врачи также рассказали, что полезно включить в рацион конопляное и льняное масло. Важно употреблять продукты, которые содержат много омега-3 жирных кислот. Например, красные сорта рыбы.