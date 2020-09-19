Врач рассказал, как не замерзнуть в квартире до начала отопительного сезона

Чтобы не замерзнуть в квартире осенью до того, как батареи станут горячими, нужно носить теплую одежду, регулярно делать разминку и пить чай или кофе. От алкоголя стоит отказаться — он не согреет.

«Чтобы не замерзнуть в квартире в этот период, нужно согреваться — ходить в теплой одежде, проявлять физическую активность», — рассказал агентству «Москва» доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

По словам врача, не стоит дожидаться, когда вы по-настоящему замерзнете. Переохлаждение человек может заметить не сразу, особенно если он чем-то увлечен. Поэтому лучше раз в час делать разминку.

Он алкоголя в холодной квартире стоит отказаться. Спиртные напитки лишь создают иллюзию тепла, а пьяный человек охлаждается сильнее. Лучше пить чай или кофе. Сами по себе эти напитки не сильно согревают, так как их пьют уже остывшими, но приятный психоэмоциональный эффект поспособствует выделению гормонов, которые усилят процесс продукции тепла организмом.

19 сентября в Подмосковье начались пробные включения отопления. Полномасштабный отопительный сезон начнется, когда температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов.