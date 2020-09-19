Пробные включения отопления начались в Подмосковье

«Просим жителей обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. При утечке необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета», — цитирует пресс-служба министра энергетики Московской области Александра Самарина.

Полномасштабный отопительный сезон начнется, когда температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов. Синоптики прогнозируют, что такое похолодание придет в регион в конце сентября.

Узнать о сроках подачи тепла можно на специальной интерактивной карте с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома, которую разработали по поручению Андрея Воробьева. Летом на ней отображаются отключения холодной воды.

Специалисты уже завершили испытания тепловых сетей во всех муниципалитетах Подмосковья перед отопительным сезоном.