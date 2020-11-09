Врач рассказал, как COVID-19 влияет на больных раком

Заболевание COVID-19 может ухудшить течение любого заболевания, в том числе и онкологического. Риск возникновения рака из-за коронавируса при этом довольно низок.

Член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николай Жуков объяснил сайту RT, что всех пациентов с онкологией не стоит относить к группе повышенного риска по коронавирусной инфекции.

«Если человеку, у которого большая опухоль, требуется какое-то агрессивное лечение с большим количеством осложнений и на это наслаивается COVID-19, то у него будет выше риск тяжелого течения», — заметил Жуков.

Он добавил, что при коронавирусе вероятно ухудшение любого дополнительного заболевания. Вероятность того, что из-за COVID-19 появится рак, специалист назвал низкой.

«Это маловероятно. Каких-либо механизмов, которые могли бы запустить онкологический процесс в связи с этим вирусом, описано не было», — сказал эксперт.

С практической точки зрения, по его словам, ситуация прояснится лет через 10-15. Именно столько времени обычно требуется для развития опухоли после воздействия канцерогена.