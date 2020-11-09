Нарколог опроверг миф, что алкоголь уничтожает коронавирус

«Я действительно слышал такие мифы, байки, скажем так. Это было уже много раз. Но никакими научными исследованиями это не подтверждается», — заявил Исаев.

Врач подчеркнул, что вопреки популярному в народе мифу, алкоголь может усугубить тяжесть течения COVID-19. На прошлой неделе Исаев рассказал о пагубном влиянии спиртного на иммунитет. Алкоголь снижает естественную защиту организма от вирусов. Многие лекарства, которыми лечат COVID-19, не совместимы с горячительными напитками. Антибиотики и антикоагулянты будут действовать хуже — их потребуется принимать больше.

Навредить заболевшему COVID-19 может и растирание тела спиртом по народному рецепту. В этом уверена врач-вирусолог Анна Демина.

За все время пандемии российские медики выявили 1 774 334 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 30 537 человек.