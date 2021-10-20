Врач рассказал, как бороться с мигренью в домашних условиях

Врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович рассказал, какие действия помогут купировать приступ мигрени в домашних условиях. В первую очередь нужно обеспечить себе покой и проветрить квартиру, передала «Вечерняя Москва».

«Никакие продукты не могут снизить частоту мигрени, если это истинная мигрень. Приступ мигрени можно купировать в домашних условиях, но сложно», — сказал врач.

Чтобы усмирить головную боль, нужно проветрить квартиру и плотно задернуть шторы, чтобы оказаться в полумраке. Лучше принять лежачее положение и отдохнуть — не напрягать зрение, провести некоторое время без гаджетов и телевизора.

Если приступы мигрени мучают часто, необходимо обратиться за помощью к неврологу.

Невролог Маргарита Наприенко рассказала, что помочь справиться с приступом мигрени может обычный аспирин. Также иногда помогают низкие дозы кофеина — это может быть чашка сладкого чая, кофе или даже «Кока-Кола».