Невролог рассказал, как бороться с мигренью

Хронические головные боли являются проблемой для огромного количества людей. Врач-невролог Маргарита Наприенко рассказала, как бороться с мигренью, для сайта kp.ru.

Врач рассказала, что мигрень в России лечить не принято. По статистике лишь каждый четвертый человек, которого регулярно терзает мигрень, обращается к врачам. На самом деле мигрень является полноценным заболеванием, которое нужно лечить.

Если мигрень мучает пациента до восьми раз в месяц, используются обезболивающие препараты. Если головная боль появляется чаще, могут назначить профилактическую терапию. При этом полностью избавиться от мигрени нельзя, поскольку это генетическое заболевание.

Самый простой способ избавиться от приступа мигрени — принять аспирин.

«Также могут добавляться препараты от тошноты, если она есть. Очень часто во время приступа мигрени лекарства плохо усваиваются в желудке, и тогда мы назначаем препараты, усиливающие перистальтику. И рекомендуем низкие дозы кофеина. Это может быть чашка сладкого чая, кофе или даже „Кока-Кола“», — рассказала Наприенко.