Здоровье 18 февраля 2024, 22:29 Врач рассказал, что смертельно опасно добавлять в кофе Врач Умнов: сочетание кофе с алкоголем может привести к инсульту Unsplash

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Кофе нельзя смешивать с алкоголем. Такой напиток повышает риск развития инсультов, инфарктов и повышения давления. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Сочетание кофе и алкоголя вызывает спазм и увеличивает риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта головного мозга, Кроме того, сужение сосудов приводит к гипертонии», — сказал он.

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По словам врача, кофе и спиртное по отдельности меняют частоту сердечных сокращений, а в совокупности может произойти развитие мерцательной аритмии или сердечно-сосудистой недостаточности.

Умнов напомнил, что алкоголь затормаживает работу мозга и центральной нервной системы, а кофеин стимулирует ее, поэтому возрастает риск развития неврозов.

Ранее россиян предупредили, что быстрорастворимый кофе может привести к возникновению различных заболеваний ЖКТ и внутренних органов.