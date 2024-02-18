Здоровье 18 февраля 2024, 22:15 Россиянам рассказали, чем опасен растворимый кофе Физиолог Созыкин: растворимый кофе не бодрит и вызывает язву piqsels

Читать 360tv в

Быстрорастворимый кофе способен привести к возникновению различных заболеваний ЖКТ и внутренних органов. Об этом предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин в беседе с «Известиями».

По словам ученого, технологический процесс обработки кофейных зерен приводит к потере полезных свойств. Он напомнил, что кофе делают здоровым напитком эфирные масла, антиоксиданты и кофеин.

Реклама

Созыкин отметил, что в растворимом кофе содержится незначительное количество кофеина и много теобромина, что вызывает сонливость. А наличие усилителей вкуса и запаха, а также сахара и красителей в составе растворимого кофе увеличивают риск развития серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта при постоянном употреблении.

Ранее врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов заявил, что кофе натощак невреден. По его словам, желудок человека адаптирован к агрессивной соляной кислоте, которая постоянно в нем содержится. Поэтому черный кофе не может травмировать органы пищеварения.