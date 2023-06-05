Здоровье 05 июня 2023, 02:23 Врач рассказал, что нужно есть для снижения риска тромбоза Врач Патель: чеснок, шоколад и куркума снижают риск образования тромбов Freepik

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Включение ряда продуктов в сбалансированную диету поможет снизить риск образования тромбов. Врач Сунни Патель рассказал, что нужно есть, чтобы не было тромбоза, его слова привело издание Daily Express.

В рационе обязательно должны быть ягоды, чеснок, жирная рыба, куркума и темный шоколад. Летом в меню можно включить чернику, клубнику, малину и ежевику, так как эти ягоды богаты антоцианами и антиоксидантами.

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Чеснок обладает антитромбоцитарными и антикоагулянтными свойствами. Он эффективен для профилактики тромбоза. Куркума обладает противовоспалительным эффектом. Она улучшает кровоток и предупреждает агрегацию тромбоцитов. Содержащая жирные кислоты омега-3 рыба также обладает противовоспалительными свойствами. В семидесятипроцентном темном шоколаде присутствуют флавоноиды, которые снижают свертываемость крови.

Добавление в рацион зеленых овощей, хурмы, миндаля и черной фасоли также поможет предотвратить развитие тромбоза. Обнаружить развитие болезни достаточно сложно, поэтому регулярная профилактика станет лучшим способом борьбы с тромбообразованием.