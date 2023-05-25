Здоровье 25 мая 2023, 12:47 Utro.ru: употребление хурмы и зеленых овощей поможет предотвратить тромбоз

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Добавление в рацион зеленых овощей, хурмы, миндаля и черной фасоли поможет предотвратить развитие тромбоза. Об этом сообщило Utro.ru.

В черной фасоли содержится большое количество магния и калия, которые благоприятно влияют на работу кровеносной системы. Благодаря хурме снижается уровень липидов в крови и повышается эластичность сосудов.

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Отмечается, что обнаружить развитие болезни достаточно сложно, поэтому регулярная профилактика станет лучшим способом борьбы с тромбообразованием.