Здоровье 19 июня 2023, 03:03 Врач рассказал, что нужно есть для понижения уровня холестерина Диетолог Гинзбург: злаки, гречка и бобы помогут снизить уровень холестерина Freepik

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Продукты, которые богаты пищевыми волокнами, способны нормализовать кровяной состав и поддерживать уровень холестерина в организме. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, к такой еде относятся злаки, гречневая крупа, цельнозерновой хлеб, фрукты, ягоды, овощи и бобовые. Пищевые волокна в них связывают желчные кислоты, когда попадают в кишечник, и не позволяют им всасываться обратно. Из-за этого организму нужно искать новые холестериновые клетки, поэтому плохой холестерин заменяется хорошим.

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Врач отметил, что кисломолочные продукты тоже способствуют снижению уровня холестерина. Они положительно влияют на микрофлору в кишечнике, поэтому способны оказать противовоспалительное действие на холестерин. Сюда же относятся богатые омегой-3 продукты. Это оливковое и льняное масла, рыба жирных сортов и рыбий жир.

«Эти продукты нормализуют липидный состав крови и способствуют снижению уровня холестерина», — объяснил специалист.

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