Здоровье 19 июня 2023, 00:48 Диетолог назвал суп, способный замедлить старение Диетолог Гинзбург: грибной суп может замедлить процессы старения Unsplash

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Грибной суп может оказаться не только вкусным, но и полезным. По мнению диетолога Михаила Гинзбурга, он может помочь замедлить процессы старения и улучшить состояние тела и кожи. Об этом врач рассказал изданию 100news.

Гинзбург утверждает, что грибы необходимо включать в рацион несколько раз в неделю, чтобы снизить интенсивность процессов старения в организме.

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«Употребление грибов две-три порции в неделю — это полезно. Потому что они входят в группу антивозрастных факторов», — сказал диетолог.

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