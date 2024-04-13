Здоровье 13 апреля 2024, 05:00 Врач рассказал, чего организму не хватает весной Диетолог Королева: организму весной не хватает витаминов С, А и Е Freepik

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Весной организму может не хватать витаминов С, А и Е. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала РИА «Новости», как справиться с сезонным авитаминозом.

По словам Королевой, весной стоит включить в свой рацион витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки. Назначить такие препараты должен врач.

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«Потому как даже в сезон собранные овощи и фрукты не имеют в своем составе того количества необходимых питательных компонентов, витаминов, минералов в силу индустриального сельского хозяйства», — пояснила диетолог.

По ее словам, правильно подобранные витаминно-минеральные комплексы помогут сохранить здоровье и высокую работоспособность. Кроме того, Королева посоветовала чаще бывать на свежем воздухе, стараться находиться на солнце, заниматься спортом и вовремя ложиться спать.

Ранее врач-диетолог Анна Басова рассказала, как предотвратить весенний авитаминоз у детей.