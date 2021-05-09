Врач призвал не связывать случаи «черной плесени» в Индии с ковидом

В Индии участились случаи мукоромикоза — «черной плесени». Однако пока не стоит связывать активное распространение грибков с катастрофической ситуацией с коронавирусом в стране. Об этом «360» сказала оториноларинголог Галина Жарова.

Пока не доказана наверняка связь ковида с мукоромикозом.

«Я очень сомневаюсь, что сейчас в мире есть информация о связи ковида с грибками, потому что это можно привязать все одно к другому», — заявила врач.

Простые микозы в пазухах в последние 15 лет очень увеличили свою частоту в связи с бесконтрольным приемом антибиотиков. Люди сразу назначают эти препараты сами себе при хроническом и остром гайморите, или любой простуде.

«Когда мы видим затемнение на компьютерной томограмме и оперируем его, открываем пазуху, а там все забито грибком, такое грибковое тело», — рассказала Жарова.

Грибки в пазухах очень трудно лечить огромными дозами противогрибковых препаратов, также они удаляются хирургически.

Ранее СМИ написали, что в Индии все чаще наблюдают мукоромикоз среди пациентов с ковидом или перенесших инфекцию.

Признаки мукоромикоза — некротические поражения в носу и на небе. Болезнь поражает носовые пазухи, легкие и мозг, пациенты жалуются на боль в глазах. Для больных диабетом, раком и ВИЧ эта болезнь смертельно опасна.