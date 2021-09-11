Врач предупредила об опасности освежителей воздуха

Освежители воздуха, которые так часто используют в домах, офисах и магазинах, могут быть опасны для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Все дело в том, что в составе освежителей воздуха содержатся опасные химические вещества. Они могут быть вредны для аллергиков, людей с бронхиальной астмой и легочными заболеваниями.

«Из-за целого „букета“ химэлементов в освежителях человек с аллергией может даже задохнуться или получить анафилактический шок. Людям с бронхиальной астмой, хроническим бронхитом или легочными проблемами совсем не нужно пользоваться освежителями», — рассказала она в интервью «Ридус».

Однако освежители воздуха в виде спреев также отличаются высокой концентрацией фреонов. Они могут вызвать головокружение, раздражение глаз, потерю сознания и галлюцинации. Наиболее безвредными являются ароматические диффузоры с натуральными эфирными маслами. В них нет никаких вредных веществ, поэтому они безопасны для здоровья человека.

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